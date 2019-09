Vídeo:comissão de Meio Ambiente reforçará o combate às queimadas no AM

Manaus - A Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável, está se mobilizando junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e o Governo do Amazonas para buscar soluções para os grandes índices de queimadas no estado. Segundo dados da Sema, 80% das queimadas estão concentradas no sul do Estado, em especial Apuí, Humaitá, Lábrea e Boca do Acre.

Para a presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada estadual Joana Darc , toda essa repercussão reforça que todos devem ter a preocupação com a floresta amazônica e com os povos que nela habitam. “As queimadas afetam nossas florestas e também as pessoas que vivem e moram nessas regiões. Por isso vamos integrar um Comitê junto a SEMA para que possamos fiscalizar, combater e criar soluções para que toda essa questão seja amenizada”, comentou a parlamentar.

Nesta semana a polêmica em torno das queimadas que estão ocorrendo na região amazônica tomaram proporção mundial. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou que as queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018, se comparado ao mesmo período de janeiro a agosto. Foram 71.497 focos neste ano, contra 39.194 no ano passado. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em 7 anos no país. A Amazônia concentra 52,5% dos focos de queimadas de 2019.

Os dados divulgados pelo INPE geraram uma comoção mundial. Para a deputada Joana Darc , esses acontecimentos servem de alerta para todas as pessoas. “ Precisamos olhar com mais cuidado e responsabilidade para o meio ambiente. Precisamos deixar o egoísmo de lado e pensar muito mais em preservação”, declarou.

*Com informações da assessoria

