Vídeo: TCE faz vistoria em aterro sanitário de Manaus

O Amazonas é o maior gerador de lixo da região norte | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Membros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) visitaram na última semana o aterro de resíduos sólidos de Manaus, localizado no km 19 da rodovia AM-010, com área estimada de 66 hetares. A fiscalização busca averiguar as condições de funcionamento do equipamento com vistas a causar menos impactos ao meio ambiente.

No aterro há o descarte de toneladas de lixo coletados em Manaus todos os dias. Durante a inspeção, representantes do TCE traçaram metas que visam reduzir os impactos ambientais do equipamento de coleta.

Nos últimos anos, o aterro sanitário fez melhorias ao espaço, porém, na visão dos juristas ainda falta muito para atender a todas as solicitações previstas na lei federal nº 12.305/10 que rege a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

O lixão está a céu aberto e traz consequências para o meio ambiente | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Segundo o procurador do tribuanl (MPTCE) Ruy Marcelo, o lixo que poderia ser reciclado ainda é aterrado juntamente com produtos orgânicos, ato economicamente nocivo, já que a reciclagem poderia gerar ativos para muitas pessoas.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), responsável pela manutenção do local, disse por meio de nota que está à disposição para cumprir as determinações do TCE e que atenderá a todas as recomendações que forem solicitadas.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo