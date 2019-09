Vídeo: Ufam inaugura laboratório para monitorar queimadas na Amazônia

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) , localizada na avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, abriu o laboratório de inteligência artificial que ajudará no monitoramento de áreas afetadas pelas queimadas na Amazônia, nessa terça-feira (27).

O novo reforço oferece tecnologia capaz de registrar em tempo real o que acontece no meio da floresta. Além do laboratório, a universidade apresentou aeronaves não tripuladas, utilizadas em sistemas de segurança e monitoramento de grandes áreas -uma parceria da Ufam com a iniciativa privada.

As novas tecnologias irão contribuir com o monitoramento das queimadas na Amazônia | Foto: Reprodução TV Em Tempo

As aeronaves têm autonomia de até oito horas de voo e podem ser manipuladas mesmo com o tempo ruim ou na presença de fumaça . No laboratório haverá manipulação e treinamento dos equipamentos. Para início dos trabalhos, as aeronaves servirão para ajudar no sistema de vigilância da universidade.

