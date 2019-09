Fiocruz promove ciclo de debates nos dias 2 e 3 de setembro em Manaus

O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de setembro e é aberto ao público | Foto: Divulgação

Manaus- A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) , promove em Manaus nos dias 2 e 3 de setembro de 2019, o 3º Ciclo de Debates de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. O evento ocorrerá no Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD Fiocruz Amazônia), localizado na rua Terezina, bairro Adrianópolis, 476, Zona Centro-Sul de Manaus.

Questões da Amazônia

O evento vai debater questões relacionadas ao meio ambiente e a saúde indígena para o desenvolvimento da Amazônia. Entre os subtemas que serão abordados estão a malária, a vulnerabilidade ambiental e assuntos territoriais.

Quem pode participar?

O evento é aberto ao público e podem participar interessados no estudo de questões relacionadas ao tema Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Outro público-alvo em especial são os pesquisadores cujo objeto de pesquisa seja relacionado às temáticas do ciclo de debates.

Programação

Dia 2 de setembro: início às 14h com recepção, abertura e debate com os pesquisadores: Marcelo Firpo e Marina Fasanello. Logo após, às 19h haverá um jantar com apresentação cultural.

Dia 3 de setembro: as atividades iniciam às 9h com mesa redonda de temas diversos. A programação segue às 12h com o lançamento da série "Fiocruz Documentos Institucionais: Coleção Saúde, Ambiente e Sustentabilidade." Às 17h30 o evento encerra com homenagens.

*Com informações da assessoria