Manaus sedia 1º Fórum de Cidades Amazônicas em setembro

Manaus recebe o evento no dia em que se comemora o "Dia da Amazônia" | Foto: Reprodução

Manaus- Nos dias 5 e 6 de setembro, mesma data que se celebra o Dia da Amazônia acontecerá em Manaus o 1º Fórum de Cidades Amazônicas, promovido pela Prefeitura de Manaus.

O evento pretende debater com autoridades e especialistas em desenvolvimento sustentável e os desafios enfrentados pelas gestões municipais na região quando o assunto são as mudanças climáticas.

Temas importantes

Além dos debates em torno da importância da conservação da Amazônia, segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, o evento servirá para apresentar o “Manifesto das Cidades Amazônicas”, às vésperas da 25ª Conferência Mundial do Clima, a COP 25, que acontece em dezembro deste ano, na cidade de Santiago do Chile.

Arthur destacou a importância do evento para a região amazônica | Foto: Alex Pazuello- Semcom

“Tenho dois papéis como anfitrião desse importante evento: um como homem público, que tem o dever de alertar e dizer o que pensa sobre o papel do país para a preservação e em favor do desenvolvimento sustentável da região, que, repito, é a última fronteira possível de desenvolvimento econômico para o Brasil; e outro como prefeito de Manaus, que é responsável por manter – com o seu Polo Industrial – 97% da parte amazonense da floresta em pé." afirma Arthur Neto.

Como o foco da conferência anual da ONU este ano será o das mudanças climáticas, o Fórum de Cidades Amazônicas se reveste de grande importância por dar vez e voz aos municípios amazônicos.

1º Fórum de Cidades Amazônicas



O 1º Fórum de Cidades Amazônicas será aberto ao público durante os dois dias, pelo horário da manhã, das 8h às 12h, no Pavilhão Princesa Isabel, Porto de Manaus, localizado no Centro Histórico de Manaus. Na oportunidade haverá painéis de discussão sobre os eixos temáticos.

Além dos representantes das instituições parceiras, também estarão presentes o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus(SEMMAS), Antônio Nelson de Oliveira Junior; o secretário de Meio Ambiente do Estado do Amazonas (SEMA), Eduardo Costa Taveira; e o secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Gilberto Perre.

O evento reunirá representantes de organizações nacionais e internacionais, a exemplo da Embaixada da Noruega e do Governo da Alemanha, e tem como objetivo promover o intercâmbio de experiências entre as cidades amazônicas.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever pelo site semmas.manaus.am.gov.br,

clicando no banner do 1º Fórum de Cidades Amazônicas, bastando preencher a ficha de inscrição, que dará direito ao certificado de participação ao final do evento.

