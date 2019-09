ONG’s lançam fundo para conservação da Amazônia

Gestão do Friends of the Amazon será feita por um conjunto de instituições de renomadas | Foto: Juca Queiróz

Manaus - A Amazônia está em estado de emergência. O crescimento do desmatamento e dos incêndios florestais pode ocasionar um colapso ecológico com consequências globais. Pensando nisso, um conjunto de organizações amazônidas lança nesta quinta-feira (5), no Dia da Amazônia, o fundo digital Friends of the Amazon, ou Amigos da Amazônia.

É um mecanismo para receber doações e captar recursos com a finalidade de expandir por toda a região soluções permanentes para a conservação da floresta, o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida de populações tradicionais.



Diferente do Fundo Amazônia que está com os recursos congelados por conta do trincamento das relações internacionais do Brasil com países como a Alemanha e Noruega, causado pelo presidente Bolsonaro, pessoas ou instituições em qualquer lugar do mundo podem doar.

Fazem parte das instituições parcerias do fundo a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA) e a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia).

FAS Projeto Amazonas Sustentável - Comunidade Punã | Foto: FAS

Desenvolvida com a tecnologia da Welight, um instituto de inovação socioambiental, a plataforma de doações busca executar em larga escala e a longo prazo um programa de ações e iniciativas com base em projetos bem-sucedidos já aplicados e que tiveram resultados na redução do desmatamento e na erradicação da pobreza na região amazônica.



Os recursos arrecadados com o fundo Friends of the Amazon serão revertidos na replicação e ampliação dessas práticas com o propósito de impedir uma catástrofe ambiental, diminuir as taxas de pobreza na região e proteger os direitos e as culturas dos povos indígenas e tradicionais da Amazônia.

Uma das estratégias principais é justamente aumentar o alcance de projetos de sucesso já implementados na região, como os executados pela FAS, para geração de renda e empoderamento comunitário. Desde 2008, eles beneficiam, aproximadamente, 40 mil pessoas que moram em 11 milhões de hectares de Unidades de Conservação no Amazonas. Nessas áreas houve redução de 63% no desmatamento e a renda média das famílias aumentou 244%.

Utilizando redes bem estabelecidas e parceiros reconhecidos, como a própria COICA e a rede SDSN-Amazonia, que mobilizam cerca de 600 organizações de vários países da Amazônia, o fundo pretende promover e expandir as melhores práticas para desenvolver sustentavelmente outras áreas, comunidades e territórios pela Amazônia.

Transparência

A gestão financeira do fundo Friends of the Amazonas, ou Amigos da Amazônia, será feita por um conjunto de instituições reconhecidas internacionalmente. As estratégias de investimento serão elaboradas por um conselho formado por especialistas com experiência e know-how, mesclando pesquisadores, lideranças indígenas e tradicionais, além de doadores.

O fundo e todo o seu ecossistema será gerido em uma plataforma colaborativa e descentralizada em blockchain, desenvolvida pela Welight em parceria com a IBM. Dessa forma, os recursos serão rastreados e associados diretamente à indicadores de resultados, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a evidências de impacto na área de atuação. Os doadores poderão, inclusive, acompanhar como os recursos serão investidos, além do impacto gerado na ponta.

Como doar

Lançado oficialmente nesta quinta, 5 de setembro, Dia da Amazônia, o fundo Friends of the Amazon possui um site oficial, https://www.amigosdaamazonia.fund/ , onde é possível fazer doações e participar da nova estratégia de conservação da região amazônica.

Por meio do fundo, os doadores vão poder se juntar à coalizão de parceiros e aderir a outros tipos de colaboração.

Para participar é necessário preencher um formulário no site e enviar para o endereço eletrônico [email protected]

Também será possível fazer doações por e-commerce e via QRcode.