Prefeitura de Manaus e Caixa estudam parcerias para o meio ambiente

Manaus - Parceiras em muitos projetos de infraestrutura urbana e habitacional, a Prefeitura de Manaus e a Caixa Econômica Federal estudam ampliar essa parceria em outros segmentos, como o ambiental e o estímulo ao esporte. As conversas foram iniciadas na manhã deste sábado (14), entre o prefeito Arthur Virgílio Neto e o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

O prefeito recebeu Guimarães no Parque do Mindu, um dos símbolos da luta pela preservação ambiental na capital amazonense.

Parceria com a Caixa já rendeu vários frutos para a capital manauara

“As parcerias com a Caixa já estão consolidadas até porque as duas partes cumprem muito honrosamente aquilo que tratam”, afirmou Arthur, referindo-se, por exemplo, ao financiamento de obras importantes para a cidade como o conjunto Águas Claras, no Novo Aleixo, zona Norte da cidade, totalmente construído na gestão de Arthur Neto; a construção dos conjuntos habitacionais Cidadão Manauara 1, e as etapas A e B do Manauara 2, além de recursos para a conclusão do Corredor Ecológico do Mindu.

Prefeito, primeira-dama e o presidente da Caixa se reuniram no Parque do Mindu

Arthur aproveitou a manhã ensolarada de sábado e convidou Pedro Guimarães para um passeio pelo parque. “A Caixa está ligada as nossas vidas e agora com uma grande perspectiva de ter o seu nome ligado aqui ao Parque do Mindu, que é o segundo maior parque ecológico do país, atrás apenas do Parque Florestal da Tijuca”, antecipou o prefeito, sem entrar em detalhes do tipo de parceria em estudo.



O interesse por Manaus foi confirmado por Pedro Guimarães. “Eu entendo que nós estamos nos passos finais da assinatura de um contrato muito relevante, são centenas e milhões de reais em análise pela secretaria do Tesouro Nacional e certamente eu voltarei aqui ou o prefeito vai a Brasília para essa assinatura”, revelou Guimarães.

Presidente da Caixa confirmou o interesse em projetos em Manaus

Ele destacou que o papel da Caixa é apoiar a causa da preservação ambiental, mas que outras iniciativas estão em discussão também, como na área paralímpica, visto a Caixa ser patrocinadora oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). “A gente conversou com o prefeito e a primeira-dama e tenho certeza que muito em breve teremos anúncios relevantes, porque Manaus é uma mega cidade com interesse nacional e mundial e tenho certeza que a Caixa vai estar cada vez mais presente na cidade”, afirmou.

