UC estaduais ajudam a proteger mamíferos ameaçados no AM

Manaus - Diversos fatores externos, como as mudanças climáticas ou a ação do homem no meio ambiente, podem afetar o aparecimento ou desaparecimento de espécies da fauna e flora. Com o objetivo de acompanhar estas transformações, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realiza o monitoramento da biodiversidade em 22 Unidades de Conservação (UC) estaduais.

RDS

Nas reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e na RDS do Rio Negro, ambas geridas pela Sema, as câmeras instaladas nestas áreas protegidas registraram espécies ameaçadas de extinção, como onças-pintadas e tamanduás-bandeira –, evidenciando a importância das UC para conservação das espécies.

O trabalho nas duas unidades é realizado em parceria com os grupos de pesquisa em Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC). Na RDS do Rio Negro (a 70 quilômetros de Manaus), a atividade é coordenada pela doutoranda do Programa de Pós-Graduação do Inpa, Dayse Ferreira, que estuda o comportamento de mamíferos de médio e grande porte em área de conservação, além de analisar como fatores socioeconômicos influenciam a caça na região.

“As populações tradicionais que sobrevivem dos recursos naturais na reserva colaboraram muito conosco para a pesquisa. As espécies que estamos estudando fazem parte da alimentação dessas famílias. Esse tipo de estudo em Unidades de Conservação é importante para conciliar a manutenção das espécies com preservação da biodiversidade e, assim, mantermos a RDS conservada”, ressaltou a doutoranda.

A pesquisa intitulada “Influência de fatores ambientais e antrópicas sobre a fauna de mamíferos de médio e grande porte na RDS Rio Negro” conseguiu captar na região imagens de espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada, o tamanduá-bandeira e antas.

Importância das RDS

De acordo com o técnico da Sema, Jefferson Moreira, os estudos mostram a importância das unidades de conservação para a manutenção de espécies.

“Animais como as onças, gatos maracajás e jaguatiricas costumam ser muito abatidos em zonas rurais por atacarem a criação, e nestas reservas conseguimos identificar que ainda há uma grande população destes animais. Isto demonstra que a legislação ambiental, que proíbe o abate destes animais, vem sendo respeitada no local, garantindo a conservação destas espécies tão importantes para o meio ambiente”, explicou.

Pesquisa do Inpa

Na RDS Puranga Conquista (zona rural de Manaus), o trabalho é realizado pelo doutorando do Inpa, Alexander Arévalo Sandi, que, juntamente com os técnicos da Sema, capacita os moradores da UC para atuarem como protagonistas no monitoramento da biodiversidade local.

“Desde 2017 já registramos a ocorrência de espécies como a cutia, tatu, paca, onça-pintada, jaguatirica e gato-maracajá. Elas são importantes para o equilíbrio da diversidade. A anta, por exemplo, é um dos maiores mamíferos terrestres da Amazônia e é fundamental para diversidade local. São animais importantes por dispersarem sementes em áreas onde não tem pastagem”, afirmou o pesquisador.

Jefferson Moreira ressalta que monitoramento é importante ainda para analisar como os fatores externos estão atuando na biodiversidade dentro da unidade de conservação.

“Realizando esta série histórica de monitoramento, conseguimos acompanhar como estão a fauna e a flora da região. Com essas ações, podemos monitorar o crescimento e desenvolvimento de componentes e uso de recursos. Em uma linha temporal, temos a análise do que está acontecendo com a biodiversidade dentro das unidades de conservação”.