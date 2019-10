Veja vídeo: Sucuri beija câmera de cinegrafista no fundo do rio

A sucuri tem aproximadamente sete metros de comprimento | Foto: Reprodução

Uma sucuri de aproximadamente 7 metros, surpreendeu o cinegrafista Juca Ygarapé e o mergulhador italiano Bartolomeu Bove, ao se aproximar e “dar um beijo” na câmera, enquanto eles registravam imagens para um documentário no fundo do rio Formoso, em Bonito no Mato Grosso do Sul.

Juca, que também é fotógrafo e empresário do turismo, trabalha há mais de 15 anos na região acompanhando equipes de gravação de veículos internacionais na captação de imagens da vida selvagem em Bonito.

As imagens da sucuri foram registras em 28 de julho deste ano e a época, apenas fotos do momento foram divulgadas. Agora o vídeo com o registro da cobra se aproximando e lambendo a câmera foi publicado pela agência Newsflare.

Juca usa as imagens captadas na região, para desmistificar o mito que de que a sucuri é um animal perigoso, violento, que pode pôr em risco a vida das pessoas.

"É um animal super dócil, tranquilo e muito curioso, tanto que não aproximamos a câmera dela para fazer a foto. Foi ela que chegou mais perto e até lambeu a lente da câmera, de tão mansa que era", disse.

Veja o vídeo: