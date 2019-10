Vídeo: pesquisa do Inpa incentiva a criação de produtos regionais

Do cosmético à móveis, as pesquisas do Inpa pretendem ganhar o mundo | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Profissionais do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) vão demonstrar produtos elaborados por meio de pesquisas para empresas que possam comercializá-los. A iniciativa é uma forma de levar os produtos da Amazônia ao mundo e também gerar mais emprego e renda na região.

Nos laboratórios do INPA, pesquisadores criaram 73 produtos diferentes, todos patenteados, mas que ainda aguardam pela parcerias de empresas para que ganhem o mercado consumidor no mundo inteiro. O selo "Made in Amazônia" tem alto valor comercial.

Todos os produtos elaborados pelos pesquisadores passam por um rigoroso processo, são no minimo dois anos de estudo, até se chegar a um produto com resultados cientificamente comprovados.

Produtos naturais

Os cosméticos têm como base a pupunha e o buriti, frutos típicos da região e com todos os requisitos para fazer sucesso no mercado da beleza. Além da beleza, os produtos fazem bem à saúde com um alto teor de vitaminas nos frutos amazônicos, e evitam doenças graves.

As empresas interessadas em comercializar esses produtos, ou mesmo ter acesso às tecnologias do Inpa podem, inclusive se instalar no instituto.

