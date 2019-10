Salles volta da Alemanha sem acordo sobre Fundo Amazônia

Alemanha espera impressão bem fundamentada de que o recurso será bem investido | Foto: Divulgação

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou a Alemanha nesta quarta-feira (2), sem completar sua missão: reconquistar a verba de R$ 155 milhões para projetos de conservação florestal no Brasil.

Da conversa com Svenja Schulze, a ministra alemã do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear, saiu sem fotos, sem declaração e de mãos abanando.

Em agosto, em meio à crise das queimadas, o fundo foi congelado sob o argumento de Schulze de que a política do governo de Jair Bolsonaro em relação à Amazônia “deixa dúvidas se ainda persegue uma redução consequente das taxas de desmatamento”.

Em resposta, o presidente brasileiro sugeriu que a chanceler Angela Merkel “pegasse essa grana” para “reflorestar a Alemanha”. Afirmou ainda que o Brasil não precisava do dinheiro.

Brasil voltou atrás

Nem dois meses depois, o governo brasileiro voltou atrás. Em entrevista publicada pelo jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Salles disse que o Brasil está interessado no financiamento alemão e que a fala do presidente foi uma reação “a uma manifestação da Europa”. “Não vamos misturar política com questões técnicas”, afirmou.

Melhoria de ações

Mas, reaver os R$ 155 milhões não será tão fácil. Segundo afirmou um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente alemão à agência Deutsche Welle, a pasta não vai reconsiderar a suspensão da bolada até que haja “uma impressão bem fundamentada de que o dinheiro será bem investido”.

Para não perder a viagem, Salles também encontrou-se com o ministro Gerd Müller, de Cooperação e Desenvolvimento, a fim de discutir o também ameaçado futuro do Fundo Amazônia, o programa bilionário de proteção à floresta que conta com recursos da Noruega e da Alemanha.

Apesar de os países ainda não terem suspendido o financiamento, expressam insatisfação com as mudanças de Salles no programa – como a extinção de dois comitês, sem qualquer acordo. Além disso, a Noruega já cancelou em agosto um novo repasse de 133 milhões de reais ao fundo.

Conciliação

Salles quer apresentar-se como um agente conciliador, amenizando as declarações do presidente brasileiro. Mas sua postura não enganou ninguém: em todos os três dias que passou no país houve protestos contra sua visita.

O ministro ainda vai ter que trabalhar muito para seduzir o governo e o povo alemão e reaver a verba necessária para a proteção ambiental.