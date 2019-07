Instagram passa por pane e fica fora do ar no Brasil e outros países

Brasil - O Instagram apresentou uma falha que fez o serviço ficar indisponível no fim da tarde desta quinta-feira (13), por volta das 18h, para usuários em algumas partes do mundo incluindo o Brasil. A falha afetou as versões para aparelhos celulares e desktops. usuários do PlayStation que enfrentaram problemas nesta quinta.

Quem tenta acessar o serviço por meio do site se surpreende com uma mensagem de erro. “Oops, an error occurred”, são as únicas palavras exibidas na página, diferente de quem tenta acessar pelo celular e recebe a notificação “Não foi possível carregar o feed”.

Em plataformas como o Down Detector, se observarmos os picos de reclamações de usuários sobre a instabilidade do serviço, é fácil detectar que existe um problema com a rede social. Um gráfico mostra o surto de reclamações registradas no site que começaram por volta das 18h no horário de Brasília.



O Down Detector também mostra que vários focos de reclamação pelo mundo inteiro, indicando que a falha não é só no Brasil, mas também mundial. Diversas regiões nos EUA, Europa usuários estão se queixando da instabilidade.

