Manaus será palco do Campus Party em 2020

Manaus - A Campus Party, maior evento de tecnologia, inovação, criatividade, ciência e entretenimento digital do Brasil, será realizado em Manaus em 2020. Os anúncios foram feitos em Brasília.



Para o embaixador da Campus Party, Jose Salustiano Fagundes, será muito importante para Manaus, receber esse evento. "Nós percebemos no Campus Party nacional, em São Paulo, que há uma presença forte de caravanas do Amazonas. Isso foi importante para olhar para a região. Estamos vivendo um momento de grande transformação, com a chegada da indústria 4.0 e vemos que as empresas da ZFM estão vivendo essa experiência. O evento discute justamente isso: como tecnologia e informação podem causar desenvolvimento", explicou o embaixador.

O que é Campus Party?

A Campus Party Brasil é o principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil. Nele são tratados os mais diversos temas relacionados à Internet e tecnologia, reunindo um grande número de comunidades e usuários da rede mundial de computadores envolvidos com tecnologia e cultura digital.

A Campus Party surgiu na Espanha, onde foi realizado o primeiro dos eventos em 1997, posteriormente estendendo-se a outros países. Hoje é considerado um dos maiores eventos de inovação, ciência, criatividade e entretenimento digital de todo o mundo, tendo reunido milhares de cidadãos de todos os cantos do mundo em um único espaço.

