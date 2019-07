Conheça Dollify, o app que transforma pessoas em avatares fofinhos

Depois da febre do filtro do Snapchat que deixava as pessoas mais "novinhas", a nova onde do momento é o Dollify. O aplicativo tomou conta das redes sociais por permitir a criação de avatares fofinhos que podem ser compartilhados ou salvos no celular. O tipo caricatura é o que tem feito mais sucesso nas redes.

O app está disponível para Android e iOS de forma gratuita. Depois de baixá-lo, o usuário pode escolher o gênero do boneco, as roupas, a cor dos olhos, o formato da boca, entre outras opções, algumas são pagas.

No Twitter, a #Dollify está fazendo sucesso entre os internautas. Tem usuário até se dispondo a criar os avatares de quem comentar nos tuítes.

