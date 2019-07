Veja: seu WhatsApp poderá parar de funcionar nos próximos meses?

O WhatsApp vai deixar de funcionar em alguns modelos de smartphone em breve. A mudança vai afetar celulares Android com sistema operacional 2.3.7 ou anterior e iPhone com iOS 7 ou versão mais antiga. O aplicativo não listou os modelos afetados, mas os sistemas operacionais. Para saber se o seu aparelho faz parte da lista, o ideal é verificar o sistema operacional nas configurações do aparelho.

“Nas seguintes plataformas, não é possível criar novas contas ou reverificar contas existentes”, explicou a empresa em um artigo atualizado de seu site de perguntas e respostas. “No entanto, se você já usa o WhatsApp, pode continuar usando-o até fevereiro de 2020.”

De acordo com a BBC Brasil, a alteração inclui modelos que usam sistemas Android desatualizados, como o Samsung Galaxy S3, o Galaxy Nexus do Google ou o Sony Xperia S. No caso do iPhone, serão afetados o iPhone 3G, 3GS ou iPhone 4. A medida vale também para o Nokia S40, Windows Phone com sistema operacional 8.0 e Blackberry 10.

Para quem usa o sistema operacional Windows Phone, o prazo final é 31 de dezembro, quando o aplicativo não estará mais disponível na loja online do Windows, a Microsoft Store, “e é possível que já não esteja disponível a partir de 1º de julho de 2019 “, explicou os responsáveis pelo WhatsApp.

Como saber o sistema operacional do seu celular?

Para quem usa Android, é preciso acessar o menu “Configurações” do aparelho e procurar a seção “Sobre o dispositivo” e depois “Info.software”, local que consta a a versão do sistema operacional que está instalada no celular.

Já os usuários de IOS devem procurar a opção “Geral” no menu “Ajustes” e clicar em “Sobre” para encontrar a versão do IOS.

