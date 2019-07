Equipe holandesa de eSports anuncia parceria com produtora Marvel

A Team Liquid, famosa por seus times em diversas modalidades de jogos eletrônicos, oficializou na última quinta-feira (27) uma parceria com a Marvel. O negócio envolve principalmente a exposição da marca e referência aos personagens da produtora por meio dos uniformes da equipe. No último "Rift Rivals" disputado pela equipe holandesa, os jogadores se apresentaram com um uniforme fazendo uma alusão ao traje do Capitão América.

Os novos uniformes estão disponíveis para o público comprar e os preços variam desde R$120, o mais simples até R$320 o uniforme mais elaborado com personalização e etc. Os modelos vão desde os trajes famosos de Capitão América e Homem de Ferro até mesmo ao traje quântico do último filme dos Vingadores.

No Brasil

Enquanto isso no Brasil as parcerias também não param de acontecer. A Pain Gaming anunciou recentemente uma espécie de patrocínio máster com a Coca-Cola e agora estampa a logo da bebida em sua camisa na parte frontal. Vale lembrar que a parceria é válida apenas para a modalidade de League of Legends e o contrato tem prazo até o fim do 2° Split do CBLOL.

Além da Coca-Cola, outra empresa forte no cenário que também tem contrato firmado com a Pain, é a Samsung. A equipe retornou para a elite do CBLOL no último Split do Circuito Desafiante e tenta se firmar no topo do cenário.

