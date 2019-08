Instagram oculta likes e a decisão pode afetar a vida de amazonenses

Manaus - O Instagram começou nesta quarta-feira (17), um novo teste no Brasil que oculta o número total de curtidas nas fotos e visualizações nos vídeos publicados na rede social. De acordo com o levantamento do site Statista, com 66 milhões de usuários, o Brasil é o segundo país com mais pessoas ativas na plataforma em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 110 milhões de usuários. Os testes podem afetar a vida de vários amazonenses, principalmente no trabalho de influenciadores digitais.

A ideia da empresa é que isso ajude a comunidade a se engajar mais com as imagens, sem precisar que isso seja feito apenas pela aceitação social denotada pelo número de curtidas.

"Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias", disse a empresa por meio de nota.

O mesmo teste é aplicado no Canadá, desde maio de 2019. Mesmo com resultados positivos desse piloto, a expansão do teste se faz necessária para compreender melhor sua aceitação.

As curtidas continuarão a existir, porém não serão mais públicas. Apenas os donos dos perfis terão acesso às estatísticas, como acontece atualmente com sites em relação ao número de cliques que recebem.

Apps de curtidas

Com o fim dos likes, o Instagram deixaria de precisar combater aplicativos que criam jogos de curtidas. São esses aplicativos, com formato ao estilo do app de namoro Tinder, que permitem que influenciadores aumentem o número de curtidas para chamar a atenção de agências de publicidade e conquistar acordos comerciais. Buscando evitar um burnout (distúrbio psíquico) ocasionado pelo uso demasiado de apps, diversas empresas de tecnologia, como Facebook e Google, tentam encontrar formas de melhorar suas plataformas e tornar suas notificações mais inteligentes.

Como afeta a vida de influenciadores digitais?

Para o especialista em Marketing Digital e influenciador digital, Dieguinho Araújo, a iniciativa força as pessoas a criarem conteúdos de verdade e não somente postarem uma foto ostentando luxo. “O Instagram é uma rede social muito de imagem, a ‘venda’ de um a vida perfeita. E partir do momento que você sai dessa 'escravidão dos likes', também começa a pensar no conteúdo e estrategicamente”.

Para a o influenciador, não basta só publicar uma foto bonita é preciso criar estratégias para que as pessoas achem o conteúdo interessante. “Você passa a sair de uma área de comodismo. É óbvio que alguns influenciadores digitais vão por água abaixo, esses que auto -intitulam e não criam conteúdo de verdade. É claro que quem faz um trabalho sério só tem a melhorar mais".

Como criar conteúdo relevante no Instagram?

“Postar, por exemplo, uma foto de uma blusa por postar é algo comum, o diferencial é explicar como posso usar, onde encontrar, os tipos de ocasiões que posso usar. A pessoa que vai na internet não quer simplesmente curtir e sim quer um conteúdo de verdade. Se vai contar sobre um produto, eu não vou dizer só o preço e sim tudo”, explica Araújo.

'O teste pode melhorar a autoestima da sociedade'

O psicólogo João Júnior explica que a questão das curtidas pode influenciar na vida de alguém, mas dependerá da estrutura psicológica que ela passa, da personalidade e do estado emocional que ela está passando.

“Para algumas pessoas as curtidas são elementos motivadores para continuar postando. Para outras pessoas que vivem conturbadas, a ausência de curtidas podem desencadear outros transtornos ainda mais preocupantes. O efeito do comentário pode ser ainda mais depressivo em caso de pessoas que têm autoestima fragilizada, algumas podem cometer até suicídio”, explica.

Veja como fica agora sem as curtidas

A ideia da empresa é que isso ajude a comunidade a se engajar mais com as imagens | Foto: Reprodução

