Campus Party em Manaus: participantes vão poder acampar no evento

Manaus - A Campus Party, maior evento de tecnologia, inovação, criatividade, ciência e entretenimento digital do Brasil será realizado em Manaus nos dias 18 e 22 de março de 2020 com mais de 100 mil pessoas para apresentarem projetos, assistirem a palestras de robótica, empreendedorismo digital e criatividade, na Arena da Amazônia, localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Serão três áreas disponíveis para o público presente: a primeira é o Open Campus, onde acontecerá apresentações de simuladores, startups, roboticampus, campus jobs e a praça de alimentação. A Arena, área paga do evento, que sediará as palestras, workhops, hackthons, bancadas com internet de alta velocidade. E o Camping, com barracas, duchas, e um espaço wellness para cuidados com a saúde e bem-estar.

Segundo o Tonico Novaes, diretor geral da Campus Party Brasil, o objetivo é incentivar o empreendedorismo em Manaus. “Queremos ajudar a incentivar o polo digital daqui, pois aquecendo todas as startups é um bom caminho para trazer soluções, inovações e deixar um legado no Amazonas”.



O tema central da edição de 2020 será sobre meios de pagamento. O Brasil é uma das referências mundiais em serviços do gênero, que engloba programação, design e relacionamento com o consumidor. Com o apoio do Grupo Transire, maior fabricante de terminais de pagamento no país, a edição de 2020 vai discutir inovações, novas tecnologias e aplicações em sistemas financeiros.

Além da edição de 2020, Manaus também será sede da edição de 2021. “Vamos trabalhar edições anuais. O grupo Transire manifestou interesse em a Campus para Manaus, pois aqui temos o Polo Industrial com grande potencial”.



Laboratórios

A iniciativa vai trazer laboratórios de robótica em periferia de Manaus | Foto: Divulgação

Em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas (UEA), a Campus Party Brasil vai trazer para o Amazonas, a iniciativa “Include“, um programa que constrói laboratórios de robótica em comunidades. “Nós queremos abrir laboratórios em zonas da periferia de Manaus, para crianças de 5 a 15 anos”, diz Novaes.



A intenção das aulas nos laboratórios do Include extrapola o simples ensino da robótica, mas buscam inserir os jovens no mercado de trabalho, criando alternativas para que comecem a ganhar dinheiro desenvolvendo soluções para suas próprias comunidades. Para isso, a abordagem é altamente guiada pela prática e contextualizada pela realidade em que vivem.

'Campuseiro'



Alguns participantes vão poder acampar no local do evento e vivenciar a todo momento a experiência de ser um “Campuseiro”. A Campus Party disponibiliza a instalação de uma mini cidade, só em vez de ser prédio e casas, são mais várias barracas. Além disso, estará disponível conexão de internet.



Confira a programação da Campus Party:

Call for Talks - Com o objetivo de empoderar o campuseiro, a Campus Party abre o programa Call for Talks, no qual os interessados podem sugerir palestras, painéis e workshops.



Startup & Makers - Destacar e impulsionar empresas e projetos inovadores com soluções tecnológicas é o objetivo do programa Startup & Makers. Para isso, são selecionados startups e projetos mares para apresentarem suas ideias na área de exposições. Além disso, o programa oferece conteúdo direcionado, mentoras com especialistas de diversos segmentos, agregando conhecimentos aos participantes.

Campus Future - Programa que visa selecionar projetos universitários e de cursos técnicos de nível médio para apresentarem suas ideias na área de exposições. O objetivo é dar visibilidade a esses projetos com soluções tecnológicas desenvolvidas em ambiente académico.

Voluntários - Quem tiver interesse em saber como funciona os bastidores de um evento como a Campus Party pode se inscrever no programa de voluntários. Nele são selecionados estudantes e recém-formados que gostem das temáticas abordadas pelo evento e queiram agregar experiência relevante em seu histórico profissional.



Caravanas - Programa que visa organizar e reunir pessoas de diversas cidades do país e universidades para curtirem da melhor forma possível a #CPAmazônia.