Tech Talks School aposta no empreendedorismo e inovação tecnológica

Manaus- Segundo a pesquisa "Projetando 2030: uma visão dividida do futuro" do IFTF (Institute for the future), 85% das profissões de 2030 ainda não existem e serão diferentes de tudo o que conhecemos. Este novo cenário está intimamente ligado ao momento atual de transição para a 4ª Revolução Industrial, que se caracteriza pela integração dos meios físicos, digitais e biológicos, e está promovendo mudanças no mercado de trabalho

Para falar sobre isso, além de Novas tecnologias e soluções de robótica , Manaus recebe o evento Tech Talks School, que será realizado pela FPF Tech e INDT, no próximo dia 23 de agosto, de 8h às 12h50, no Centro Educacional Santa Teresinha.

Destinado a pais e alunos, o Tech Talks School visa despertar o interesse pela inovação tecnológica e formar pequenos empreendedores digitais.



Confira a programação do evento



Atividades e oficinas para todas as idades serão oferecidas durante o Tech Talks School: Oficina Empreendedor Kids, Exposição Tech, Oficina de Produto, Oficinas de Comunicação e Oficina de soluções criativas para o Museu do Índio.

A Oficina Empreendedor Kids, que será aplicada das 10h às 12h, tem como objetivo despertar pequenos empreendedores de 3 a 7 anos para o futuro do trabalho, introduzindo em crianças conceitos básicos sobre criação de produtos, venda e compra com foco na negociação e finanças.

A Exposição Tech, que estará aberta das 9h às 12h50, objetiva promover para pais e alunos uma experiência imersiva nas novas tecnologias que já estão promovendo mudanças no mercado de trabalho e na criação de novas profissões, como a Inteligência Artificial, a Realidade Virtual e Aumentada, a Impressão 3D, a Robótica, os Drones, os Carros Autônomos e Elétricos. Especialistas de Recursos Humanos também estarão apresentando as competências necessárias para os profissionais do futuro.

A Oficina de Produto, por sua vez, acontecerá das 9h30 às 12h, tendo como objetivo a promoção de práticas de criação de produtos e MVP através de uma aplicação sociointeracionista. Assim, alunos de 14 a 17 anos participarão de oficinas de criação de soluções para problemas pré-definidos e áreas-chave para a escola, com a orientação de especialistas nas práticas de mercado.

As Oficinas de Comunicação, que acontecerão ao decorrer do evento, têm por finalidade apresentar aos alunos de 8 a 11 anos técnicas sobre edição de vídeos para redes sociais, preparando os alunos para a promoção de soluções e serviços no Youtube e outras plataformas digitais.

Por último, a Oficina de Soluções Criativas para o Museu do Índio engajará o trabalho em equipe de alunos de 12 a 14 anos a planejarem ações visando à modernização deste espaço, que faz parte da escola. Com o objetivo de promover a imersão em novas tecnologias e de conhecer tendências de exposição mais modernas, as equipes irão visitar dois espaços: a Exposição Tech do evento e o Museu de Manaus. Ao final da atividade, serão apresentadas ideias para o Museu.

