Saiba como ter uma carreira de sucesso nos games | Foto: Divulgação

Os eSports têm se consolidado em todo o mundo, criando um mercado que movimenta milhares de pessoas e muitos milhões de dólares. O mercado brasileiro, por sua vez, caminha para se tornar uma potência no assunto muito rapidamente. O país já abriga alguns grandes eventos, que premiam os melhores atletas dos eSports com altas quantias e servem como etapa de classificação para edições mundiais, como dos campeonatos de League of Legends, por exemplo. Para se ter uma ideia da grandeza da modalidade por aqui, o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), já teve sua



fase decisiva em um estádio de futebol lotado.

O mais recente mundial de League of Legends (LoL) aconteceu entre outubro e novembro de 2018 e contou com a participação de 24 times profissionais, entre eles o time brasileiro KaBuM! e-Sports. Os brasileiros não passaram da primeira fase, mas prometem voltar mais fortes este ano. Foram distribuídos US$ 2,2 milhões em prêmios, algo em torno de R$ 8,8 milhões, na conversão direta. Tal premiação supera a da maioria dos campeonatos de esportes tradicionais no Brasil. Os campeões do mundial foram a equipe Invictus, que tem algumas das principais estrelas da modalidade.

Saiba como ter uma carreira de sucesso nos games | Foto:

A movimentação financeira gerada pelo League Of Legends, game mais famoso dos eSports, se estende às apostas. Diversos sites especializados em apostas online, como é o caso da Betway, têm voltado suas atenções a este mercado, e as apostas em campeonatos de League of Legends

já movimentam quantias relevantes. Aqueles que conhecem profundamente o jogo, os melhores atletas e as equipes mais atuantes, mas não conseguiram atingir um nível profissional de competição, podem se dar bem avaliando as odds e realizando apostas mais assertivas.

Para muitos, parece moleza desenvolver habilidades em um jogo eletrônico a ponto de concorrer a todos esses milhões em prêmios, mas a verdade é que a rotina de um gamer profissional envolve muita dedicação e sacrifícios. Enquanto jovens do mundo todo sonham com a glória e a fortuna dos principais torneios de eSports , sobretudo de League of Legends, preparamos algumas dicas que podem ajudar a termos um grande craque de proporções mundiais vindo do Brasil.

Nada substituiu a prática

A prática de um gamer profissional vai muito além da diversão. Para se especializar em um título, não basta apenas gostar dele. É preciso ter consciência de que serão necessárias muitas horas de treino por dia. Os jogadores que estão no topo dos rankings possuem um horário de prática regimentado, para que possam aprimorar suas habilidades. Portanto, leve a sério a sua rotina de treinos, pois isso é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de crescer como jogador.

Cuide do corpo e da mente

O dia de um profissional de qualquer seguimento normalmente é divido em três partes fundamentais: descanso, lazer e trabalho. Isso também vale para os que querem ser jogadores profissionais de eSports. Seguir uma rotina saudável é etapa vital para alcançar seus objetivos. Praticar exercícios regularmente , se alimentar com uma dieta equilibrada, ler sobre assuntos variados e até praticar uma hora de meditação, são coisas que ajudam a manter o corpo e a mente em forma para os treinamentos e campeonatos. Tudo isso pode parecer bobagem quando se trata do mundo dos games, mas os resultados dessas atividades costumam surpreender.

Um equipamento robusto é fundamental

Estar no auge da emoção de um jogo e perdê-lo única e exclusivamente por causa de uma falha no seu console, hardware ou por não possuir um equipamento específico, pode ser extremamente frustrante. Conforme sua experiência for avançando, investir em alguns periféricos de alta qualidade para o seu game de competição será importante. Além de tornar a sua experiência de jogo mais agradável, o seu desempenho pode melhorar.

Inspire-se nos melhores

Assistir a outros profissionais jogando traz diversos benefícios, como aprender as melhores técnicas usadas por outras pessoas. Inovar no mundo dos games é uma das principais maneiras de se destacar. Ao acompanhar o desempenho de outros profissionais, o aspirante a campeão dos eSports vai ter a chance de se diferenciar e criar movimentos e estratégias que poderão surpreender seus adversários mais bem qualificados, além de poder prever as estratégias dos melhores da sua modalidade.

Conheça os principais torneios de eSports do mundo

Todo campeão foi, um dia, apenas um sonhador. Entre o sonho e a realização, há muito trabalho árduo, sacrifícios físicos, sociais e financeiros, e muita perseverança. Se enxergar no topo dos principais pódios do planeta é salutar, se o gamer tem estrutura física, psicológica e tecnológica para avançar na carreira. O Campeonato Brasileiro de League of Legends é o maior torneio de eSports do país. Sonhar em vencê-lo já é um bom ponto de partida para os craques deste título, antes de pensar em vencer o League of Legends World Championship.

Para os praticantes de outros jogos, temos torneios de igual ou maior grandeza em todo o mundo, como o The International, de Dota 2, o E-League Major, de Counter Strike: Global Offensive e o Global Starcraft II League, que coloca em disputa os melhores do mundo em Starcraft II. Há também campeonatos de envolvem diversos títulos, esses, mais voltados para os jogos de luta. O mais cobiçado de todos é o Evolution Championship Series, que engloba títulos como Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Tekken, Super Smash Bros. e King of Fighters.