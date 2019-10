Apple lança atualização para iOS 13 nesta quinta (19)

Se você ainda utiliza um iPhone 5s, iPhone 6 ou qualquer modelo anterior a eles, seu aparelho não poderá ser atualizado. | Foto: Reprodução

O iOS 13 será lançado nesta quinta-feira (19) para todos os usuários de aparelhos compatíves. A atualização chega com diversas novidades, mas é preciso verificar se a versão do seu aparelho a suporta: O primeiro passo é conferir se o seu aparelho é compatível com o iOS 13. A atualização de hoje é apenas para iPhones e iPod touch, o iPadOS, para os iPads, será lançado no dia 30.

Eis a lista dos aparelhos que receberão o iOS 13: iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPod touch (Sétima geração).

Portanto, se você ainda utiliza um iPhone 5s, iPhone 6 ou qualquer modelo anterior a eles, seu aparelho não poderá ser atualizado.

Atualizações não apenas introduzem novos recursos e correções de bugs, mas também trazem melhorias de segurança. Manter todos os seus aparelhos e apps sempre atualizados é uma boa forma de manter seus dados protegidos.