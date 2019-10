2ª Feira do Polo Digital de Manaus debate 'cidade inteligente'

Manaus - Nesta terça-feira (15) foi realizada a cerimônia de abertura da II Feira do Polo Digital de Manaus, evento do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese) que ocorre até o próximo dia 17, no Studio 5 Centro de Convenções. A solenidade contou com a participação da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Prefeitura de Manaus, Governo do Estado, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), entidades de classe, além de empresários, estudantes e demais interessados.

Na ocasião, o presidente do Codese, Antônio Azevedo, afirmou que "o evento visa a proporcionar um ambiente de interação, network e negócios para todos os atores deste ecossistema. Para o Codese, esta é uma grande oportunidade de contribuir positivamente para o futuro de nossa cidade, transformando-a em exemplo de cidade digital e inteligente". Azevedo ressaltou que o trabalho realizado pelas câmaras técnicas da entidade buscam debater sobre projetos de Estado em prol da sociedade. O presidente do Codese ainda agradeceu à Suframa, "que vem capitaneando o redimensionamento do nosso modelo de desenvolvimento (Zona Franca de Manaus)".



O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, afirmou que a Autarquia "está trabalhando juntamente com toda a comunidade aqui presente para desenhar o futuro que nós, amazônidas, merecemos. Com apoio de todos desenvolveremos o polo digital de Manaus". Menezes ainda destacou que "esse evento traz o conceito de fortalecimento do nosso Polo Industrial de Manaus, tendo em vista esse momento pelo qual o País passa, de transformação, o que contribui para o debate acerca de novos vetores econômicos".



Em uma breve palestra realizada ainda durante a cerimônia de abertura da Feira, os representantes do MCTIC, Paulo Alvim e José Gustavo Gontijo, destacaram o alinhamento da proposta do evento com a realidade atual brasileira, com a chamada transformação digital que vem sendo percebida por meio de levantamentos do governo federal, que comprovam avanços significativos na cobertura de telefonia móvel, Internet e demais tecnologias que favorecem avanços socioeconômicos por todo o País.



A Feira



Com o tema "Manaus Inteligente", a segunda edição do evento tem por objetivo reunir os atores do ecossistema de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) na região para discutir conceitos e soluções para uma cidade inteligente.

O local conta com mais de 50 estandes de Institutos Públicos e Privados de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), Empresas de TI, Startups, Universidades, Incubadoras, Aceleradoras, Instituições, Agências e Associações de apoio ao Ecossistema de Inovação Digital de Manaus.



Além disso, terá arenas de negócios e palestras com foto em temas como Indústria 4.0, tecnologias emergentes e empreendedorismo, dentre outros.

