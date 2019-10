Fenep anuncia avaliação internacional de desempenho para escolas

Manaus - A capital amazonense sediou nesta quinta-feira (17), a 8ª Assembleia Geral Ordinária da Federação das Escolas Particulares (Fenep). O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) foi o anfitrião do evento, que contou com a presença da diretoria da federação, além de representantes de sindicatos de todo o país. Reforma tributária e Novo Ensino Médio foram alguns dos temas que pautaram o encontro. Na ocasião, a diretoria da Fenep anunciou o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (Pisa), prova que será realizada no próximo ano e permitirá que as instituições de ensino privado avaliem seu desempenho em uma escala internacional.

“Na próxima segunda-feira (21) assinaremos uma parceria com a Fundação Cesgranrio, única instituição brasileira credenciada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para aplicar o Pisa”, adiantou o presidente da Fenep, Ademar Batista.

A avaliação vai oferecer às escolas particulares participantes informações e análises sobre as competências e habilidades dos estudantes com idade de 15 anos. “Será uma ferramenta essencial para as instituições que buscam melhorias para o seu processo educacional”, acrescentou o conselheiro fiscal da Fenep, Antônio Eugênio Cunha.

E é o que avalia também a presidente do Sinepe-AM, Elaine Saldanha, que aponta que a iniciativa vai possibilitar que os gestores e mantenedores das instituições de ensino possam comparar seus resultados com o desempenho dos melhores sistemas do mundo.

A expectativa da Fenep é que a prova, que será realizada em ambiente virtual, já aconteça em maio de 2020. A participação das escolas privadas acontecerá de forma voluntária e será necessário preencher determinados requisitos, entre eles, no mínimo 42 alunos com idade de 15 anos, e ter computadores disponíveis para que todos os alunos realizem a prova.

*Com informações da Assessoria