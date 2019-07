AMP: agência de publicidade que se reinventa no mercado

Mesmice, mais do mesmo, zona de conforto, eis alguns termos que não se aplicam no dia a dia de quem trabalha com comunicação, afinal, estamos falando de um mercado que está em constante evolução e em processo de transformação acelerada. Agências, bem como anunciantes e veículos, estão inseridos nesse cenário de transição, e aqueles que fecham os olhos para isso estão fadados ao fracasso.

Houve uma época em que as agências de publicidade se enquadravam num único nicho: as agência off-line. Em razão da necessidade do mercado, elas se bastavam e ofereciam tudo que o cliente precisava para desenvolver seu negócio. O domínio desse modelo era consistente e não havia ameaças para essa forma de atuação.

Porém, com o advento das redes sociais, o mundo passou a ser mais digitalizado, mudando a forma de se consumir mídias. Ferramentas como Google e Facebook cresceram exponencialmente e, junto com esse crescimento, cresceu também a necessidade de inserção de mídias digitais no escopo de qualquer agência off-line, ou, pelo menos, no daquelas que enxergaram que esse era um caminho sem volta e necessário.

Há 3 anos nesse segmento, a AMP - Agência, Marketing e Publicidade viveu e continua vivendo essas mudanças exigidas pelo mercado, revendo seus conceitos com um único propósito: se reinventar. Isso porque os seus clientes buscam cada vez mais agências que, além de criativas (preceito básico e indispensável para qualquer agência), consigam aliar técnica e precisão na hora de comprar mídias baseadas em dados que otimizem resultados.

Hoje a AMP é uma agência 360º (ON, OFF e LIVE) e com um objetivo muito claro: de apresentar-se como uma agência completa para seus clientes. Evitamos, assim, que os profissionais de marketing percam tempo com reuniões isoladas com agências especializadas em único modelo de negócio, além, é claro, de oferecer unidade na comunicação.

Um dos principais clientes da agência, a Missiato Indústria de Bebidas, já usufrui deste diferencial, abrindo mão de um profissional de marketing do seu quadro fixo para região norte, uma vez que todas as estratégias e planejamentos são elaborados pela AMP e discutidos em conjunto com o cliente.

As mudanças foram proporcionais aos resultados obtidos. Hoje, a AMP é uma das poucas agências sindicalizadas a FENAPRO (Federação Nacional das Agências de Propaganda), sendo também associada à AMPRO e ao CENP (em fase final de certificação). Sua atuação se dá em toda região norte (exceto Amapá) e tem ainda coligação com algumas das principais agências do Brasil, além de possuir uma sucursal na cidade de Belém do Pará. Todo este resultado devemos às qualidades que nos trouxeram até aqui: vender ideias, soluções e resultados, seja qual for o meio, seja qual for a situação.

