Jacaré é flagrado nadando com uma faca enfiada na cabeça

Uma moradora de Sugar Lake, no Texas, flagrou um aligátor ( uma espécie de jacaré comum nos Estados Unidos) nadando normalmente com uma faca enfiada na cabeça. O caso aconteceu na última quinta-feira (13) e viralizou no mundo todo. O vídeo chegou a aparecer nos principais jornais da ABC e da NBC, famosos canais de notícias norte-americanos.

Segundo Erin Weaver, responsável por filmar o animal, o jacaré não apresentava qualquer dificuldade no nado. Ela contou que a presença desses animais é bastante comum em frente de sua casa, mas foi a primeira vez que ela viu um com uma faca enfiada no crânio.

"Eu o vi nadando e depois o vi virar, como se estivesse nadando na minha direção, e vi algo preso na cabeça dele que parecia uma faca de carne", disse Weaver à ABC.

Policiais de Warden, responsáveis pelo caso, ainda investigam se o réptil sofreu o ataque de algum morador local. O aligátor é parecido com um jacaré , mas é menor. A espécie é bem comum no norte dos Estados Unidos.

