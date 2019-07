Adotado, brasileiro de 31 anos é eleito prefeito na Itália

O jovem foi adotado por uma família italiana | Foto: Divulgação

Luca Borgna nasceu em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, mais vai ser prefeito de uma cidade de 250 habitantes no norte da Itália. O jovem de 31 anos foi adotado por uma família italiana ainda aos dois meses de idade.

De acordo com a agência Ansa, ele foi eleito para administrar a cidade de Albaretto della Torre. Por muito tempo, precisamente até os anos 2000, Luca foi o único brasileiro no local. Hoje tem a companhia de mais três mineiros.

Ele foi candidato em uma lista cívica de posição política neutra. O brasileiro ganhou a corrida eleitoral quase por unanimidade, com 142 votos dos 157 totais. Recebeu inclusive apoio do ex-prefeito Ivan Borgna. Apesar do sobrenome, os dois não possuem relação familiar.

Antes de eleito prefeito, Luca atuou como conselheiro e assessor público. O italiano mais brasileiro do mundo é formado em Enologia – área de produção e conservação de vinho e promete investir em obras de infraestrutura e acesso à internet.

“Ser brasileiro em uma pequena comunidade italiana é algo muito bonito hoje em dia. Há muito respeito, integração e colaboração”, disse com exclusividade à Ansa.

Luca esteve no Brasil pela última vez em 2014. Em conversa com a agência italiana, o prefeito optou por não tecer comentários sobre a política brasileira.

“Acompanho a política no Brasil, mas não tenho um quadro tão completo da situação para poder comentar com precisão e de maneira pontual. Eu desejo ao Brasil um período de máximo desenvolvimento, um crescimento energético e o nascimento de mais grandes pensadores, para que a cultura se desenvolva e se crie bem-estar social a todos”, encerrou.

