'Ninguém comanda o universo’, diz Stephen Hawking em seu último livro

Em março de 2018, o mundo deu adeus a Stephen Hawking, um dos nomes mais importantes para a ciência nos séculos 20 e 21. Mas, mesmo após sua morte, o físico segue lançando trabalhos questionadores e que buscam compartilhar conhecimento, sem deixar de provocar.

Seu último livro, com edição póstuma coordenada pela família, se chama c, algo como “Respostas Curtas para as Grandes Perguntas”, e foi pensado por Hawking para responder as questões que ele mais ouviu do público durante a carreira

“Não existe um Deus. Ninguém comanda o universo”, escreve Hawking de forma bem direta. “Por séculos, acreditou-se que pessoas com deficiências, como eu, estavam vivendo sob uma maldição imposta por Deus. Eu prefiro pensar que tudo pode ser explicado de outra forma, pelas leis da natureza”, completa.

Lucy Hawking, filha de Stephen e uma das responsáveis por terminar o livro, baseando-se em várias anotações deixadas pelo cientista, diz que seu pai considerava que o mundo está à beira de várias mudanças transformadoras, e que ele queria que nós “não encarássemos o futuro cegamente”.

Entre outras respostas que o cientista deixou no livro estão a crença absoluta de que há formas de vida inteligente em outros planetas e de que nos próximos séculos os humanos poderão viajar para qualquer lugar no Sistema Solar. E ainda afirmou que, de acordo com os conhecimentos que possuímos hoje, não é possível descartar a possibilidade de viagens no tempo.

Segundo Lucy, a principal preocupação dos últimos anos de vida de Hawking não era entender o universo, e sim o quanto a humanidade se tornou dividida nos últimos anos. Mas, respondendo à pergunta “Como podemos moldar o futuro?”, Hawking deixou uma mensagem positiva: “Lembrem de olhar para a cima e para as estrelas, e não para baixo e para os próprios pés”.

