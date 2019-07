Dia de folga? ‘Homem-Aranha’ é flagrado lavando telhado de casa

O que você faria se olhasse pela janela de casa e desse de cara com um super-herói aproveitando o dia de folga para limpar o telhado? Na segunda-feira (24), um morador da cidade de Miramar, no estado norte-americano da Flórida, resolveu fazer um vídeo para divulgar nas redes sociais quando descobriu que era vizinho do 'Homem-Aranha'.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais por George Martinez (@skinnygeorge), é possível ver o ' Homem-Aranha ', também conhecido como Demetrio, utilizando uma máquina de pressão para realizar a limpeza correta das telhas de sua residência.

Na publicação, Martinez revelou que se deparou com a cena quando resolveu olhar pela janela para ver como estava o tempo, uma vez que uma grande tempestade de raios e trovões se aproximava.

Porém, nem mesmo o mau tempo, ou a considerável altura, foram capazes de assustar o amigo da vizinhança, que terminou sua tarefa sem se abalar com as dificuldades.

Após o vídeo se tornar viral, muitas pessoas se divertiram e brincaram com a situação. "Com grande pressões, vêm grandes responsabilidades", diz um dos comentários na publicação, fazendo referência a uma das frases mais famosas das histórias do ' Homem-Aranha '.

