Vídeo: cadela entra em farmácia e mostra pata machucada

Uma cadela que mora nas ruas de Istambul, na Turquia, resolveu dar seu próprio jeito para cuidar de um machucado na pata. Ela entrou em uma farmácia local e ficou olhando fixamente para a farmacêutica.

Ao perceber que a cadela queria alguma coisa, a funcionária se aproximou do animal e chegou a oferecer um pote de comida, ao acreditar que a cachorrinha estava com fome.

Ao reparar na pata do animal, a farmacêutica percebeu que ela estava com um corte no local. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que a cachorrinha estende a patinha para a profissional cuidar.

A farmacêutica limpou e cuidou do ferimento. Quando terminou, a cachorrinha ainda deitou perto dela como em um agradecimento.

