Cadela se torna cão-guia após seu 'amigo peludo' ficar cego

Cadela se torna cão-guia após seu irmão peludo ficar cego | Foto: Divulgação

Uma duplinha de cachorros dos Estados Unidos tem feito muito sucesso no Instagram e já conquistou vários fãs. A fofura não está só nas diversas fotos dos melhores amigos que estão sempre juntos, mas também na história por trás. Os cachorros da raça Golden Retriver são Jake, que perdeu a visão, e sua melhor amiga Addie, que se tornou um cão-guia.

A dona do Golden Retriever Jake, Kim, contou ao site The Bored Panda que os problemas de Jake começaram quando ele tinha somente 2 anos, quando ela notou que seu pet não estava mais produzindo lágrimas.

Jake teve que ser submetido a diversos medicamentos e cirurgias recomendadas pelo oftalmologista. Porém, infelizmente, nenhum deles estava dando certo e os olhos do cachorro estavam se deteriorando gradativamente, o que causava dor no pet. Por isso, a família não teve outra escolha a não ser remover os olhos do bichinho.

Os veterinários contaram para Kim que, assim que Jake acordou da cirurgia ele começou a abanar o rabo para comunicar que seus meses de dor tinham acabado. Desde então, sua melhor amiga Addie tem sido sua companheira para tudo.

“Jake segue o som e o cheiro de Addie. Após a cirurgia, Addie usou um sino em sua coleira por um tempo até que Jake se acostumasse a segui-la por conta própria".

Atualmente, os dois amigos já conquistaram mais de 100 mil fãs no Instagram. As pessoas estão sempre mandando mensagens de apoio para Jake e incentivando Addie com comentários de “boa garota”.

“Jake nos lembra todos os dias que sua vida ainda tem um grande propósito e valor, apesar de todos os seus desafios”, afirma a Kim, a tutora de Jake.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Venezuela teve 244 ataques a jornalistas no primeiro semestre de 2019