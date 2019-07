Seis reencontros entre animais e donos que podem te fazer chorar

Veja os vídeos dos reencontros | Autor:

Várias são as razões para criar um animal de estimação. Entre proteção e carinho, certamente a maior parte de nós escolhe ter um animal por causa da amizade e admiração que os bichos mostram por nós. Que nós gostamos deles nós sabemos, mas o quanto eles podem gostar dos humanos, pode nos surpreende, conheça hoje alguns desses exemplos de animais:

Kiara

Kiara foi salva ainda filhote | Foto: Divulgação

Apesar das leoas serem um dos poucos felinos que gostam de viver em sociedade, eu garanto, que elas não são exatamente o perfil de bicho de estimação mais esperado, não é mesmo? Porém, em um zoológico no México existe uma leoa que costumava ser um bichinho de estimação de seu cuidador Adolfo.

Kiara, a leoa, foi salva quando ainda era um filhote por Adolfo, e foi criada por ele até quando ela teve que mudar de dono e ir para o zoológico. Adolfo não pode ver Kiara por 2 anos e se esperava que quando se reencontrassem ela não iria reconhece-lo mais. Mas, diferente do que os novos cuidadores de Kiara pensaram, ao rever seu antigo dono a leoa não só reconheceu seu salvador, como mostrou demonstrações de carinho como podemos ver no vídeo.

Pinguim Dindin

O pinguim visita o morador que o salvou pelo menos uma semana no ano | Foto: Divulgação

Todos os anos, milhares de pinguins migram pelos mares na época de acasalamento, e alguns até mesmo passam pelos mares brasileiros. Infelizmente, muitos deles nunca retornam para suas casas por causa de ações negativas do homem na natureza, como a poluição nos mares.

O pinguim Dindin, ia ser mais uma dessas vítimas quando ficou preso no petróleo em uma ilha no Rio de Janeiro, mas teve a sorte de ser salvo por um morador local e foi alimentado por ele até ficar forte. Quando chegou a hora de voltar para o mar e para sua casa, Dindin deu trabalho para ir embora e 4 meses depois estava de volta para fazer uma visita para seu ajudador João. O pinguim mostra claras demonstrações de afeto por João e retorna para visita-lo pelo menos uma semana no ano.

Cães

Os cães são os animais de estimação preferidos pelos brasileiros | Foto: Divulgação

Os cães são os animais de estimação preferidos no Brasil, não é à toa que o número deles chega a 52 milhões atualmente. Alguns estudos indicam que os cachorros consideram seus donos como parte da família e que eles os amam de verdade, não apenas pela comida. É por isso que eles ficam tão felizes quando seus criadores voltam para casa.

Na internet, existem vários cenas de cães muito alegres com o retorno de seus donos, como podemos ver nesses vídeos. Mas, entre eles, um dos mais emocionantes é desse cachorrinho que desmaia de emoção ao ver a dona.

O sentimento que os cães experimentam quando veem seus donos, é uma versão ampliada da alegria que uma criança sente ao ver seus pais voltarem do trabalho.

Gatos

Os gatos também são capazes de mostrar afeição pelos donos | Foto: Divulgação

Para os que preferem os gatos aos cães, seja pela praticidade que eles oferecem ou pelo seu jeito brincalhão. É bom saber que estudos recentes indicam que o ronronar de um gato pode curar pequenas infecções e até mesmo melhorar problemas respiratórios.

Além, dos benefícios a saúde os gatos também são capazes de mostrar afeição pelos donos e ficam felizes ao verem seus criadores retornarem para casa. Para quem ainda não ficou convencido da bondade dos gatinhos, é só ver esse vídeo, nele uma gatinha salva seu dono de um ataque de cachorro sem hesitar, trazendo mais uma prova de que os felinos não são animais malvados.

Touro

O Touro Fadjen mostrou que os touros podem ser animais tranquilos | Foto: Divulgação

No quesito padrão para animal doméstico, o touro está longe de ser o ideal. Isso porque eles são conhecidos por sua agressão e pela força de suas reações violentas. Acontece que os touros só se mostram tão violentos daquela forma, porque são criados em ambientes violentos e desagradáveis para poderem divertir a plateia nas touradas.

Para provar que touros podem ser animais mansos e expor a crueldade das touradas, Christophe, um agricultor francês, conseguiu comprar um filhote de touro que estava destinado a ir para as touradas espanholas. Criado pacificamente por Christophe, o touro apelidado de Fadjen, mostrou que os touros podem ser animais tranquilos e até mesmo carinhosos quando cuidados da maneira correta.

Leão Christian

Christian foi criado por dois amigos | Foto: Divulgação

Para mais um exemplo felino, temos dessa vez um leão criado como animal doméstico. Christian, como foi chamado pelos seus donos, foi um filhote de leão que foi vendido pelo seu antigo dono porque destruía toda a mercadoria que encontrava.

Ele foi criado por dois amigos e conforme crescia, necessitava de mais comida e de um grande espaço para viver. Christian chegou até mesmo a morar em um cemitério, quando teve que se mudar de vez para África. Após anos sem ver seu bichinho de estimação, seus donos quiseram rever seu leão, e mesmo com inúmeros alertas de que Christian tinha virado um animal selvagem, seus criadores ainda assim queriam revê-lo.

Quando o leão percebeu que os humanos que se aproximavam dele eram seus antigos donos, surpreendeu a todos com sua reação alegre. O leão abraçou seus donos como fazia quando era um filhote, com uma única diferença, ele tinha dobrado de tamanho. Alguns relacionamentos de amizades podem nos surpreender como, por exemplo, a amizade e carinho entre este homem e esse crocodilo. O homem encontrou o crocodilo gravemente ferido na margem de um rio na Costa Rica, o homem fez o possível para salva-lo, após ter se recuperado o homem decidiu devolve-lo ao seu habitat natural, mas o crocodilo o seguiu de volta para casa, assim nasceu uma amizade que durou mais de duas décadas.

