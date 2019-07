Criança brasileira desaparece em rio na fronteira entre México e EUA

Uma criança brasileira de 2 anos desapareceu esta semana no Rio Grande, na fronteira dos Estados Unidos com o México, quando a mãe uma cidadã haitiana tentava entrar ilegalmente no território americano.

A mulher, cujo nome não foi revelado, foi presa pelas autoridades americanas na segunda-feira (1°), assim que cruzou a fronteira. No momento em que foi detida, ela informou às autoridades que tinha perdido a bebê durante a travessia.

Em comunicado, a Agência Alfandegária e de Proteção de Fronteira dos EUA (CBP, na sigla em inglês) informou que agentes na cidade de Del Rio, no Texas, iniciaram na própria segunda uma operação de busca pela criança, auxiliados por agentes mexicanos de Ciudad Acuña, no Estado mexicano de Coahuila.

“Sempre que uma criança se perde é um evento trágico”, afirmou o chefe de patrulha de Del Rio, Raul Ortiz. “Não posso nem imaginar a angústia que os pais desta criança devem estar sentindo e espero que nossos esforços de busca sejam coroados com um resultado positivo.”

As equipes usam botes, equipes de mergulhares e veículos remotos submergíveis para tentar localizar a criança.

