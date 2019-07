Homem morre durante sessão de 'Annabelle 3: De Volta Para Casa'

"Annabelle 3: De Volta Para Casa" estreou nos cinemas na última quinta | Foto: Divulgação

De acordo com o jornal Bangkok Post, na última terça-feira (2) um turista britânico, de 78 anos, morreu durante uma sessão do filme "Annabelle 3: De Volta Para Casa", na Tailândia. A vítima passava as férias na cidade de Pattaya e foi identificada como Bernard W. Channing.

Segundo testemunhas, o idoso começou a passar mal logo após o início do longa. O site The Mirror apontou que Bernard foi declarado morto dentro do cinema. A polícia ainda está investigando o caso. A sessão de " Annabelle 3: De Volta Para Casa " foi interrompida.

"Todos ficaram chocados com o que aconteceu, principalmente quem estava perto dele. Os funcionários do local estavam preocupados e proibiram que tirassem fotos", contou uma testemunha aos policiais.

Segundo o tenente-coronel Polpattham Thammachat, as autoridades "não estão procurando por ninguém conectado a morte" e que "não há suspeitos". Todavia, esta não é a primeira vez que uma pessoa morre em uma sessão de um filme do universo de " Invocação do Mal ". Em 2016, um senhor de 65 anos sofreu um infarto durante sessão de "Invocação do Mal 2".

