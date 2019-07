Trump: 'Para americanos, nada é impossível'

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou nessa quinta-feira (4), que "o país nunca esteve tão forte", elogiou o poder das forças militares norte-americanas e disse que os EUA vão colocar uma bandeira em Marte em breve. As afirmações foram feitas em discurso para comemorar o Dia da Independência - 4 de julho de 1776. O Dia da Independência é comemorado anualmente pelos norte-americanos, com marchas e fogos de artifício.



Este ano, no entanto, o feriado nacional assumiu dimensão diferente: Trump decidiu organizar uma parada militar, com tanques, aviões de combate e helicópteros, inspirado pela parada a que assistiu por ocasião do Dia da Bastilha, na França.

A comemoração encontrou resistência – os opositores argumentaram que o evento gerou despesas com o dinheiro dos contribuintes. Para o candidato presidencial democrata Julián Castro, é um desperdício de dinheiro, que poderia ser usado para atender aos veteranos de guerra sem abrigos, por exemplo.

Em seu discurso, Trump destacou a força dos EUA, afirmando que a nação é mais forte hoje do que antes e que "para os americanos, nada é impossível". Acrescentou que foi o espírito, a ousadia e força, excelência e aventura, coragem e confiança, lealdade e o amor que tornaram o país o mais excepcional da história mundial.

Trump prestou ainda homenagem às Forças Armadas norte-americanas. "Durante mais de 65 anos, nenhuma força área inimiga conseguiu matar um único soldado americano. Porque o céu pertence à América", afirmou, em frente ao Lincoln Memorial.

O presidente prometeu que as conquistas norte-americanas no espaço estão no futuro do país. "Há exatamente 50 anos, o mundo assistiu com admiração aos astronautas da missão Apollo 11, que foram ao espaço. Nós vamos outra vez à Lua em breve e colocaremos a bandeira dos Estados Unidos em Marte".

