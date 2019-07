Esposa arranca pênis do marido após ter noite de sexo negada

Uma mulher cortou o pênis do marido após ele se recusar a fazer sexo com ela. Segundo o marido, a esposa bebe constantemente e costuma ficar agressiva. O crime aconteceu em Uganda, na África Ocidental, e foi divulgado neste sábado (6).

Beatrice Acen, de 35 anos, chegou em casa após mais um dia de bebedeira e exigiu que o marido, Moses Okot, fizesse sexo com ela. Como punição pelo álcool, o homem se negou a passar a noite com ela, alegando que estava cansado do trabalho e dormiu. Irritada com a resposta do marido, a mulher decidiu atacá-lo.

Beatrice está foragida e, segundo a polícia, não é a primeira vez que ela ataca o marido ao ter o pedido negado. Okot foi levado à delegacia local para registrar uma queixa contra sua esposa antes de ser levado às pressas para o hospital principal de Apac, onde recebeu tratamento médico.

Edição: Isac Sharlon

