Vídeo mostra tubarão sendo engolido vivo por peixe gigante

Uma expedição da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), agência norte-americana responsáveis por pesquisas marítimas, flagrou uma cena que está sendo descrita como raríssima por pesquisadores. Um tubarão foi filmado sendo engolido vivo por um peixe gigante na costa da Carolina do Sul.

A cena aconteceu a quase 500 metros de profundide e foi flagrada pelas câmeras da NOAA. Nas imagens, é possível ver onze pequenos tubarões da espécie galhudo-malhado devorando a carcaça de um peixe-espada no fundo do oceano. De repente, um peixe gigante conhecido como wreckfish aparece na frente da câmera com um tubarão já dentro da boca, apenas com o rabo para fora tentando escapar.

O galhudo-malhado é um dos menores tubarões do oceano e mede, quando adulto, cerca de 1,25 m. Já os peixes polyprion, como o wreckfish, podem chegar a quase 2,5m.

De acordo com especialistas, a cena já é rara pela aglomeração de tubarões que, segundo os pesquisadores, não acontece com frequência. "Quando uma cárcaça muito grande cai no solo do oceano, como no caso desse peixe-espada de mais de 100 kg, a habilidade dos tubarões em localizar a comida é a chave para a sobreviência", explicou o pesquisador Peter Auster, da Universidade de Connecticut.

O ataque do peixe também surpreendeu os especialistas, que disseram que as imagens comprovam "a habilidade de grande peixes predadores de caçarem tubarões ". "Esse raro evento nos deixa com mais perguntas do que respostas, na verdade", pondera Auster. "Mas essa é a intenção da exploração nos oceanos", completa o cientista.

Veja o vídeo:

Câmeras flagraram tubarão sendo engolido vivo por peixe gigante | Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem terá que pagar R$ 270 mil à ex-esposa por tarefas domésticas