Assaltante joga cobra viva em cima de vítima para roubar carro

Um de roubo de veículo que aconteceu na cidade de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no último fim de semana chamou a atenção da mídia local por conta da "arma" escolhida pela assaltante. Hilmary Moreno-Berrios, de 29 anos, utilizou uma cobra viva para tentar roubar o veículo, segundo a polícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Moreno-Berrios se aproximou da vítima e exigiu as chaves do veículo, mas não foi atendida. Ela então jogou pedaços de madeira dentro do carro, mas, novamente, a dona do veículo não cedeu. Foi aí que a criminosa atirou uma cobra viva em direção à vítima, que saiu do veículo, deixando as chaves no contato.

Após roubar o veículo, a mulher começou a ser perseguida pela polícia e chegou a atropelar barricadas. Após bater o carro, ela ainda tentou fugir a pé, mas acabou sendo detida pela polícia. Ela foi levada para um hospital para avaliações psiquiátricas e permanece detida. Ela foi indiciada por roubo de veículo, dano à propriedade pública e mais cinco violações de trânsito.

"O incidente bizarro chamou atenção da comunidade não apenas pela perseguição em uma área povoada, mas também pelo fato da senhora Moreno-Berrios ter utilizado uma cobra-negra viva para conseguir roubar o veículo", escreveu o departamento de polícia local em uma postagem no Facebook.

Ainda de acordo com a polícia, a dona do carro não se machucou no incidente. A cobra , segundo os policiais, foi encontrada nas redondezas e acabou sendo levada para uma reserva ambiental. O animal não era venenoso.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem terá que pagar R$ 270 mil à ex-esposa por tarefas domésticas