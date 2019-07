Bebê surpreende pais ao fazer sinal icônico do rock durante ultrassom

Isla Langham mostrou que a música corre pelas suas veias desde quando ainda estava na barriga da mãe. No exame de ultrassom da 24ª semana, a pequena apareceu fazendo o clássico sinal do rock and roll. O caso aconteceu em Londres, na Inglaterra.

"Nós amamos. Isla mostrou seu amor pela música antes mesmo de ela chegar e agora ela é nossa pequena garota do rock ", conta a mãe, Jodie Lee, ao jornal Mirror . A bebê , que hoje está com um ano e meio, fez a alegria da família ao fazer o símbolo com a mão.

O pai, Davie, completa dizendo que ficou impressionado e que, finalmente, a filha veio ao mundo. "Ela é o nosso pequeno milagre. Nós estávamos querendo ela por muito tempo", fala.

O casal inglês achou a foto pequena "garota do rock" hilária e decidiu compartilhar nas redes sociais para que todo mundo pudesse ver ela fazendo o sinal de rock and roll.

"Quando eu publiquei, todos os meus amigos acharam que era mentira. Eles não acreditavam", diz Jodie. "Meu marido é fotógrafo e cinegrafista, então eles acharam que nós usamos photoshop", conta.

Isla não foi a primeira a ser radical ainda na barriga da mãe. No início de 2017, uma mãe também compartilhou uma foto do ultrassom onde o bebê também aparecia fazendo o mesmo símbolo.

