Acidente de trem no Paquistão mata 20 e deixa 80 feridos

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas nesta quinta-feira, 11, na colisão de um trem de passageiros com um trem de carga em uma estação na Província de Punjab, no sul do Paquistão. O acidente ocorreu na estação de Walhar, quando a composição de passageiros entrou acidentalmente em uma ferrovia de serviço e colidiu com o trem que transportava mercadorias.

