Pai cria abaixo-assinado para poder usar imagem do Homem-Aranha

Lloyd Jones perdeu o filho Ollie, de apenas 4 anos, por causa com a doença leucodistrofia no final do ano passado. Desde então, ele vem tentando usar uma imagem do herói favorito do menino, junto a uma mensagem no túmulo do garoto.



“Ollie Jones: o mais presente que poderíamos ter. O seu sorriso estará nos nossos corações e nas nossas mentes para sempre. Te amamos e sentiremos sua falta todos os dias. Nosso herói especial”.

Os representantes da Dinsey responsáveis pelo uso da imagem dos heróis negaram que a família de Ollie usasse a imagem. A empresa divulgou o seguinte comunicado: “Gerações de fãs respondem aos personagens com o mesmo encantamento do Ollie.

Na verdade, muitos acreditam que esses personagens são reais. Nós temos lutado para preservar essa inocência e essa magia. Por isso, temos uma política adotada pelo próprio Walt Disney de não permitir o uso dos personagens em sepulturas, túmulos, cemitérios e outras formas de memoriais".

Mesmo assim Lloyd conseguiu cerca de 25 mil assinaturas em um abaixo-assinado que ainda será enviado para os executivos da Disney, para que eles reconsiderarem o pedido do pai de Ollie.

