Homem sobrevive a queda nas Cataratas do Niágara

Um canadense sobreviveu a uma queda livre nas Cataratas do Niágara, sem qualquer equipamento de segurança ou boia. De acordo com o jornal regional "The Buffalo News", ele foi somente a quinta pessoa a sobreviver a uma queda do tipo desde 1960. O canadense, cuja identidade não foi revelada, sofreu apenas ferimentos e foi encaminhado a um hospital.

A situação relembra o clássico desenho do Pica-Pau, onde a marota ave tenta a qualquer custo descer as cataratas num barril e um guarda tenta evitar de qualquer maneira.

As Cataratas do Niágara ficam na fronteira entre o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e a província de Ontario, no Canadá . As autoridades locais creem que o homem sobreviveu à queda porque o nível da água estava alto, o que impediu que ele se chocasse com as rochas no fundo do rio.

A polícia do Parque Niágara contou que recebeu um chamado sobre um homem que estaria "em crise" emocional perto da Horseshoe Falls, a mais alta das cataratas, com 50 metros. Chegando lá, os agentes não encontraram o canadense, que já tinha se atirado. O homem, depois, foi localizado em uma margem do rio.

As Cataratas do Niágara não são excepcionalmente altas, mas estão entre as maiores do mundo em volume, com aproximadamente 168 mil m³ de água caindo por minuto.

