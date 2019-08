Turista é preso por tirar fotos das nádegas nas Pirâmides do Egito

Um turista americano, que não teve a identidade divulgada, foi libertado por autoridades do Egito, neste domingo, (14), após ser preso ao ter tirado uma foto com o bumbum de fora diante das pirâmides de Gizé.



O homem se aventurou no sábado ao tentar registrar a foto um tanto atípica. Segundo informações da Agência de Notícias EFE, o turista não portava passaporte quando foi descoberto por funcionários da zona arqueológica e estava, aparentemente, sob os efeitos de alguma substância que afetava seu comportamento.

Ele foi investigado por "atentar contra a moral pública", mas foi solto menos de 24 horas depois. A Promotoria decidiu libertar o turista e uma amiga que viajava com ele após o pagamento de cerca de US$ 300 cada um.

Eles estavam acompanhados na saída de delegacia por um representante da Embaixada dos Estados Unidos e poderão agora deixar o Egito.

Outro caso

No final do ano passado, um casal superou todas as possibilidades e fez sexo nada menos do que no topo de uma das três pirâmides de Gizé, ponto turístico do Egito e uma das sete maravilhas do mundo. Pra completar, eles ainda compartilharam o vídeo nas redes sociais.

Leia mais:

