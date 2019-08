Crianças são embaladas em sacos para atravessar rio rumo a escola

Aldeões fazem a travessia das crianças a nado no Vietnã | Foto: Divulgação

Um casal de aldeões decidiu tomar uma atitude curiosa e bastante perigosa para garantir que um grupo de crianças tivesse acesso à escola em uma comunidade no Vietnã. Eles colocaram os estudantes dentro de sacolas plásticas para atravessar um rio barrento e levá-los à escola no vilarejo de Huoi Ha.

As crianças até chegam com uma certa segurança e secas na outra margem do rio, mas os adultos envolvidos nadam pelo rio, arriscando a própria vida em prol dos estudantes. A informação foi revelada em reportagem do site Vov, imprensa do Vietnã .

De acordo com o site, além da travessia perigosa pelo rio, os alunos precisam caminhar por cinco horas, por terreno de mata fechada e escorregadio para chegar à escola . Quando chegam, as crianças passam a semana no colégio e só voltam aos finais de semana.

