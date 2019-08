Homem é preso em aeroporto ao tentar entrar com cocaína em peruca

Um colombiano foi preso no aeroporto de Barcelona, na Espanha, ao tentar desembarcar de um vôo com meio quilo de cocaína escondido na peruca. O "visual estranho" do rapaz chamava atenção, mas, segundo a polícia, o que o entregou na situação foi o nervosismo.



"Sua peruca era curiosa, mas os agentes estão habituados a prestar mais atenção na atitude. Ele chamou a atenção pelo nervosismo que apresentou ao passar pelo controle de segurança", disse nota da Polícia Nacional da Espanha enviada ao jornal espanhol La Vanguardia. As imagens da cocaína escondida foram divulgadas pela corporação.



A carga trazida pelo colombiano vinha da cidade de Bogotá e tem valor estimado em € 30 mil (equivalente a R$ 126 mil). Segundo a polícia, essa é uma das rotas mais comuns de entrada de cocaína na Espanha . O homem teve sua identidade preservada pela Polícia Nacional da Espanha. Ele foi detido e vai responder a acusações de delito contra a saúde pública.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Estudante brasileiro que fazia intercâmbio é encontrado morto na China