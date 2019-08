Jovem mata namorada e posta fotos do corpo da vítima na internet

Na última segunda-feira (15), a polícia americana relatou a morte da influenciadora Bianca Devins, de 17 anos. O crime aconteceu em Utica, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, ele foi cometido por Brandon Andrew Clark, namorado da jovem, de 21 anos. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.



O casal teria ido, na noite anterior ao assassinato, ou seja, no último sábado 13, a um show da cantora canadense Nicole Dollanganger. Testemunhas que estavam com o casal no evento disseram que eles fumaram maconha após o concerto.

Horas antes do crime, Bianca teria mandado uma mensagem para uma amiga dizendo que o namorado estava “muito bravo”.

Brandon, após cometer o assassinato, postou imagens da vítima no Instagram. Elas mostravam o corpo da jovem de 17 anos todo ensanguentado, no carro do rapaz.

Uma imagem, inclusive, mostrava Bianca com o pescoço cortado. Elas logo saíram do ar. O americano também publicou a seguinte frase: “sorry, fuckers, you’re gonna have to find someone else to orbit” (“desculpe, fil$os [email protected] p#[email protected], vocês terão que encontrar outro alguém para ‘orbitar'”).

“Orbiting” é uma expressão em inglês que significa espreitar, stalkear a rede social de uma garota com o intuito de fazer sexo com ela.

