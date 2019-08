Vídeo: três meses depois veja como está a Catedral de Notre Dame

Catedral de Notre Dame três meses após o incêndio | Autor: Tiphaine Honoré / AFPTV / AFP

Três meses após o incêndio que atingiu a catedral de Notre-Dame , em Paris, a Assembleia Nacional de França aprovou o projeto de lei para a restauração e conservação do templo. O projeto de lei pretende executar o plano de Emmanuel Macron, de restaurar a catedral em cinco anos.



No local, ainda são visíveis as marcas do incêndio. Confira no vídeo as imagens da catedral mais famosa do mundo e que receberá ajuda de milhões de dólares para a restauração. O capital é proveniente de empresários de várias partes do mundo.

