Exorcismo: mulher informa fim de casamento com fantasma de pirata

Uma irlandesa anunciou o fim do casamento com o espírito de um pirata haitiano. Segundo informações do "Daily Mail", Amanda Teague, de 46 anos, teria casado com o fantasma Capitão Jack, que morreu em 1700, no final de 2018. Na época, o motivo do divórcio não foi divulgado e meses depois Amanda revelou que Jack tentou matá-la.

"Jack era, basicamente, um vampiro de energia. Quando morremos, é normal que a gente permaneça no reino da Terra por um período, mas quando os espíritos vão ficando por muito tempo, eles precisam de uma fonte de energia", explicou Amanda.

Em entrevista ao programa de TV "This Morning", a mulher disse que quase morreu de sepse, uma doença infecciosa, em junho de 2018, e a culpa seria do fantasma, que tentou matá-la.



Ela disse, ainda, que, meses depois do casamento, começou a ter problemas de saúde e percebeu que algo estava errado. Amanda precisou fazer uma cirurgia de emergência após ter uma infecção grave.

"Ele estava me usando como fonte de energia. Nunca aceitou a própria morte, então queria continuar vivendo através do meu corpo", disse durante a entrevista. A mulher ainda completou: "Descobri que era ele, definitivamente, que estava tentando me prejudicar".

Após passar por essa experiência, a mulher decidiu fazer um exorcismo no final de 2018, para ficar livre de Jack e disse não se arrepender do relacionamento, pois aprendeu muitas lições. No entanto, ressaltou que não pretende interagir com outros espíritos.

Parei completamente com toda a mediunidade, porque aprendi o outro lado disso", afirma. "Eu era mais forte do que ele e, finalmente, tenho orgulho do que fiz. Estou muito mais feliz", finalizou Amanda.



