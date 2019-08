Youtuber de seis anos compra mansão de R$30 milhões

A mansão fica em uma área prestigiada de Gangnam e está no nome da empresa Borem Family, criada para administrar a carreira e os bens da youtuber. Boram tem dois canais no YouTube falando sobre brinquedos e diversos temas com cerca de 30 milhões de inscritos.

A youtuber já foi acusada de não ser uma boa influenciadora. Em 2017, a ONG Save the Children recebeu queixa sobre vídeos em que Boram é tida como uma má influência após roubar dinheiro da carteira do pai e fingir dirrigir carros.

