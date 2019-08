Acidente em boate na Coreia do Sul deixa dois mortos e 16 feridos

Duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas, incluindo oito atletas que participaram do Mundial de Esportes Aquáticos, após o desabamento de um mezanino em uma boate de Gwangju, na Coreia do Sul, neste sábado, informou a polícia local. O acidente em uma boate próxima à vila dos atletas aconteceu por volta das 02h30 da manhã deste sábado (27).

segundo a agência de notícias Yonhap News, haviam atletas das delegações de polo aquático dos Estados Unidos e Nova Zelândia na casa noturna.

Ao site SwimSwam, os porta-vozes da delegação norte-americana confirmaram que alguns jogadores do time foram à boate nesta noite, mas já estavam em segurança momentos após a tragédia. "Ocorreu um incidente em Gwangju, Coreia do Sul, no qual atletas da Seleção Nacional Sênior da USA Water Polo estavam presentes. Todos os atletas do Polo Aquático dos EUA estão seguros e são contabilizados. Nossos pensamentos estão com todos os envolvidos".

Também estavam presentes as equipes neo-zelandesa e australiana de polo aquático."A maioria dos atletas presentes no momento do acidente voltaram sãos e salvos para a vila dos atletas após serem atendidos no hospital", afirmou a organização do Mundial de Esportes Aquáticos em nota.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Agricultor morre após tiro acidental durante caça no Amazonas