Blogueira é assassinada e corpo é encontrado dentro de mala

A blogueira russa Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, foi encontrada morta pelo pai, dentro de uma mala, no apartamento em que morava em Moscou.

De acordo com a polícia local, a mulher estava desaparecida há dias e não atendia as ligações dos pais. Preocupados, eles se foram até o apartamento da filha e encontraram o corpo.

Segundo informações do veículo russo Moskovsky Komsomolets, o principal suspeito de ter cometido o crime é o namorado de Ekaterina, com quem se relacionava há pouco tempo. A investigação aponta que a mulher foi morta com um corte na garganta e o motivo, de acordo com as autoridades, teria sido ciúmes.

Imagens de câmeras apreendidas pela polícia mostram que o ex-namorado da influenciadora esteve no apartamento dias antes ao seu sumiço da jovem. Até o momento, ninguém foi preso.